В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались три человека
50% трудящихся ключевых районов штата Нью-Йорк с понедельника будут работать из дома
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В американском штате Нью-Йорк зарегистрировано свыше 700 случаев заболевания коронавирусом и три летальных исхода, сообщил губернатор Эндрю Куомо в воскресенье.
"Нью-Йорк является штатом с самыми высокими показателями заражения (коронавирусом - ИФ)", - сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, на данный момент в штате насчитывается 729 заболевших.
Куомо также сообщил, что три человека скончались, все они пожилого возраста, а болезнь протекала на фоне других заболеваний.
"Начиная с завтрашнего дня (понедельника - ИФ), мы просим всех работников в Рокленде, Уэстчестере, городе Нью-Йорк и Лонг-Айленде, деятельность которых не носит критический характер, оставаться дома и работать из дома", - написал Куомо в твиттере.
"Речь идёт о порядке 50% рабочей силы", - отметил он.
Куомо также призвал всех жителей штата оставаться дома и находиться на расстоянии друг от друга.