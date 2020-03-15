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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались три человека

50% трудящихся ключевых районов штата Нью-Йорк с понедельника будут работать из дома

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В американском штате Нью-Йорк зарегистрировано свыше 700 случаев заболевания коронавирусом и три летальных исхода, сообщил губернатор Эндрю Куомо в воскресенье.

"Нью-Йорк является штатом с самыми высокими показателями заражения (коронавирусом - ИФ)", - сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, на данный момент в штате насчитывается 729 заболевших.

Куомо также сообщил, что три человека скончались, все они пожилого возраста, а болезнь протекала на фоне других заболеваний.

"Начиная с завтрашнего дня (понедельника - ИФ), мы просим всех работников в Рокленде, Уэстчестере, городе Нью-Йорк и Лонг-Айленде, деятельность которых не носит критический характер, оставаться дома и работать из дома", - написал Куомо в твиттере.

"Речь идёт о порядке 50% рабочей силы", - отметил он.

Куомо также призвал всех жителей штата оставаться дома и находиться на расстоянии друг от друга.

США Нью-Йорк

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