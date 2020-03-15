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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Минздрав Украины готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Украины рекомендует ограничить работу общественного транспорта, сообщил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в воскресенье.

"Мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта, чтобы минимизировать большое скопление людей в одном месте",- сказал он.

В свою очередь Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что авиаперевозчики согласились проводить дальнейшие эвакуации.

"Вы видите, что большинство стран принимают соответствующие меры (закрывают границу - ИФ) и будет возникать много сложных ситуаций. Мы проговорили с авиаперевозчиками чтобы мы могли организовать процесс дальнейших эвакуаций", - отметил он.

Он также добавил, что "Укрзализныця" рассматривает компенсации из-за заблокированного транспортного сообщения.

По его словам, с 17 марта будет ограничена возможность выехать с Украины, за исключением отдельных ситуаций.

"С 17 марта все пассажирские перевозки прекращаются. Украинцы без отдельных случаев, например, здоровье, лечение за рубежом - это будет индивидуально МИД решать, не смогут выехать. Относительно въезда - всех украинцев мы возвращаем",- отметил Криклий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркнул, что три мобильных оператора сделали бесплатными звонки на горячую линию министерства за границей.

Он также призвал украинцев не выезжать за границу в туристические поездки.

Украина

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