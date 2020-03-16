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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

В США предложили на два месяца отменить все мероприятия в 50 человек и выше

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) призывают отменить в стране общественные и индивидуальные мероприятия в 50 и более человек в течение следующих восьми недель, чтобы предотвратить распространения коронавируса.

"СDC в соответствии со своим руководством по вопросам проведения крупных мероприятий и массовых сборищ, рекомендует организаторам (как групповым, так и индивидуальным) отменить или перенести все встречи более 50 людей на ближайшие восемь недель", - говорится в сообщении федерального агентства, размещенном на сайте.

Отмечается, что "крупные мероприятия и массовые собрания могут способствовать распространению COVID-19 в США". В их числе - конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные события, свадьбы и другие виды собраний, уточняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

"Мероприятия любого масштаба могут проводиться только при следовании принципам обеспечения защиты уязвимых слоев населения, соблюдении гигиены и социального дистанцирования. Если возможно, организаторы могут перевести мероприятие в онлайн режим", - подчеркивается в сообщении.

По последним данным американских каналов, на данный момент в США насчитывается 3244 случая заражения коронавирусом, по меньшей мере 61 человек погиб.

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