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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли на пожаре в Иркутской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Трое взрослых и четверо детей погибли на пожаре в квартире в посёлке Усть-Уда Иркутской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что горел двухквартирный жилой дом на улице Орджоникидзе, информация поступила от очевидцев в 5:24 утра по местному времени.

"К моменту прибытия пожарных подразделений веранда одной из квартир находилась в огне. В квартире были обнаружены семь человек: погибшие - мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка, получившие отравление угарным газом", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пожарными им была оказана неотложная помощь, до приезда "скорой" проводилась сердечно-легочная реанимация.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Иркутская область

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