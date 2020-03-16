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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

В Нидерландах отменили все массовые мероприятия и закрыли школы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов для предотвращения распространения коронавируса ввели запрет на проведение мероприятий численностью более 100 человек и отменили занятия в школах, сообщает посольство РФ в Нидерландах со ссылкой на министра медицинского обеспечения Бруно Брёйнса и министра образования Арье Слоба.

В частности, в Нидерландах введен запрет "на проведение любых мероприятий с численностью участников более 100 человек". Закрыты музеи, театры, школы, точки общепита, фитнес-клубы. Отменены все спортивные состязания.

Власти страны также призвали самоизолироваться дома граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Также рекомендовано ограничить "любое общение с родственниками, особенно с пожилыми или с ослабленным здоровьем".

Голландцам предложено при возможности перейти на удаленный режим работы.

Все перечисленные ниже меры вводятся до 6 апреля.

В дипмиссии РФ подчеркнули, что консульский отдел с 17 марта временно приостанавливается прием посетителей в ситуациях, не вызванных срочным характером.

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