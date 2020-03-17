Метро в городах Украины закроется из-за вируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В течение вторника, 17 марта, на Украине в связи с коронавирусом закрываются все метрополитены, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко, ссылаясь на решение, принятое во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта", - написал Гончаренко в соцсетях в понедельник вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничения в работе общественного транспорта, в том числе метрополитенов, продиктованы необходимостью уменьшить массовые скопления граждан и сохранить жизни людей.

"Прежде всего, мы не должны ждать количества заболевших в Украине, поэтому мы должны закрыть все, что можем закрыть, все, где есть большое скопление людей. Метрополитен - это приоритет", - констатировал Зеленский в эфире украинского телеканала.

В свою очередь министр инфраструкртуры Украины Владислав Криклий в соцсетях заявил, что работа метрополитенов в городах Украины прекращается с полудня 18 марта.