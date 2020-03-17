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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 08:34

Падение котировок Microsoft в понедельник было максимальным с 2000 года

Падение котировок Microsoft в понедельник было максимальным с 2000 года
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В понедельник акции корпорации Microsoft подешевели на 14,7% на фоне усиления опасений о последствиях пандемии коронавируса для экономики. Это стало максимальным дневным снижением с апреля 2000 года, когда бумаги компании подешевели на 15,6%, напоминает MarketWatch.

Капитализация Microsoft за последний месяц сократилась на 27%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 31% за этот период.

16 марта фондовые индексы США рухнули на 12%. Торги приостанавливались на 15 минут дважды за день: когда Standard & Poor's 500 снизился на 7% в самом начале сессии и затем, когда падение превысило 13%.

В результате Standard & Poor's 500 потерял 324,89 пункта (11,98%), до 2386,13 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 2997,1 пункта (12,93%) - до 20188,52 пункта. Nasdaq Composite снизился на 970,28 пункта (12,32%) - до 6904,59 пункта.

Microsoft США S&P 500 Nasdaq Dow Jones

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