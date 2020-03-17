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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Чернобыльская зона не избежала карантина

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещения Чернобыльской зоны.

Отмечается, что новые заявки на посещение рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина будет прекращена.

"Для выполнения первоочередных задач предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций", - отмечают в ведомстве.

Все работники предприятий зоны отчуждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Украина Чернобыльская зона

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