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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

США сняли санкции с бывшего совладельца российского "Темпбанка"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минфин США во вторник объявил о решении исключить бывшего совладельца российского "Темпбанка" Аркадия Вайнштейна из санкционного списка США.

Согласно сообщению подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), бывший член набсовета банка Вайнштейн исключен из списка SDN List (так называемый черный санкционный список США - Specially Designated Nationals List).

Ряд высокопоставленных сотрудников "Темпбанка", в том числе, Вайнштейна, внесли в санкционный список США в конце декабря 2016 года в связи с "насилием в Сирии".

ЦБ отозвал лицензию "Темпбанка" со 2 октября 2017 года. "Темпбанком" владела группа физлиц - Михаил Гаглоев, Елена Апанасенко, Владимир Ерибеков, Марина Кошуба, Алексей Киреев, Аркадий Вайнштейн, Дмитрий Митяев и другие.

Кредитная организация находилась под санкциями США с весны 2014 года. Под первую волну санкций весной 2014 года наряду с Темпбанком попали АБ "Россия", СМП банк, Собинбанк, Инвесткапиталбанк, затем в него добавлялись кредитные организации, связанные с фигурантами SDN List, в том числе переданные им на санацию, и банки, активно работающие в Крыму (Генбанк, Крайинвестбанк).

Темпбанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 175-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

США Темпбанк Аркадий Вайнштейн

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