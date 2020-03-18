Сотрудников NASA перевели на удаленную работу из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу после того, как несколько человек в ведомстве заболели коронавирусом COVID-19, говорится в заявлении директора NASA Джима Брайденстайна.

"Несмотря на то, что лишь ограниченное число наших сотрудников оказались заражены COVID-19, для нас крайне важно предпринять превентивные меры, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению вируса среди сотрудников и наших семей", - сказано в заявлении.

Отмечается, что "у ключевого персонала остается возможность посещать рабочую зону".