Сербия ввела комендантский час из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сербия с 18 марта с целью противодействия распространению коронавируса вводит комендантский час, заявил президент страны Александр Вучич.

Людям старше 65 лет (в селах - старше 70 лет) вообще запрещено покидать дома. Для остального населения комендантский час действует с 20:00 до 05:00.

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни", - заявил Вучич на специальной пресс-конференции.

По состоянию на вечер 17 марта число инфицированных коронавирусом в Сербии выросло до 72 человек, в стране введено чрезвычайное положение.

Ранее Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа.