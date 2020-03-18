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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Uber и Lyft временно отменили услугу совместных поездок из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сервисы заказа такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. временно отказались от предоставления услуги совместных поездок из-за эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Uber пишет в своем твиттере, что опция UberPool (когда в автомобиль садятся несколько попутчиков) не будет доступна в США, Канаде, Лондоне и Париже. Lyft, в свою очередь, сообщил, что услуга не будет предоставляться на всех рынках присутствия компании.

В своем приложении Uber просит пользователей совершать поездки, только если они действительно необходимы.

Организации, представляющие интересы водителей, жаловались на необходимость перевозить одновременно нескольких попутчиков, в то время как все больше людей старается избегать контактов из-за распространения заболевания, пишет MarketWatch.

Отказ от услуги совместных поездок не будет иметь серьезного влияния на финансовые показатели компаний, поскольку такие поездки способствуют росту выручки, но сокращают прибыльность, отмечает MarketWatch.

Акции Uber в ходе электронных торгов дешевеют на 7,9%, Lyft- на 9%.

Uber Lyft

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