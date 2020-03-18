США закроют границу с Канадой

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами, сообщил в среду американский президент Дональд Трамп.

"По обоюдному согласию мы (Вашингтона с Оттавой - ИФ) временно закроем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет. Детали последуют!" - написал президент в Twitter.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

При этом президент не уточнил, какие причины стоят за этим решением.

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.