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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

ОДКБ ограничил зарубежные командировки и перевел часть сотрудников на "удаленку"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве мер борьбы с коронавирусом ограничил командировки из-за коронавируса и ввел особый режим работы, сообщает пресс-служба ОДКБ.

"В качестве практических шагов временно отменены служебные командировки сотрудников в государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой", - заявили в пресс-службе.

В зданиях Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ ограничат мероприятия с широким участием представителей стран - членов Организации, также будут ограничены выезда сотрудников Секретариата и Штаба за пределы Москвы. "Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в государствах - членах ОДКБ крайне озабочены распространением COVID-19 и высоко оценивают усилия и меры международных и региональных организаций, а также стран - членов Организации, по предупреждению распространения коронавируса на их территориях и минимизации последствий эпидемии.

Центр кризисного реагирования ОДКБ во взаимодействии с властями государств - членов Организации ежедневно мониторит эпидемиологическую обстановку в регионах коллективной безопасности, отметили в пресс-службе ОДКБ.

ОДКБ

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