Сербия с 20 марта закроет границы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сербия с 8:00 пятницы (10:00 по Москве) в рамках борьбы с распространением коронавируса закрывает границы для перемещения людей, автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг сербский президент Александр Вучич.

"Закрываются все пограничные переходы, и кроме грузовых фур никто не сможет войти или въехать в Сербию", - сказал он.

"Мы перешли черту в 100 заболевших, из которых 55 человек помещены в больницы, шестеро находятся в тяжелом состоянии", - добавил Вучич.

"Пациентов в наших больницах становится все больше, врачи держатся геройски, армия и полиция выполняют возложенные на них задачи очень хорошо", - отметил президент Сербии.

Ранее на этой неделе в Сербии был введен запрет на появление на улицах для лиц старше 65 лет.