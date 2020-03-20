Мужчина, застреливший четырех человек в трамвае в Утрехте, осужден пожизненно

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Выходец из Турции Гёкмен Таныш, застреливший год назад четырех человек в трамвае в нидерландском городе Утрехте, приговорен в пятницу к пожизненному заключению, сообщили нидерландские СМИ.

Из-за эпидемии коронавируса только небольшой группе выживших в трагедии и родственников погибших разрешили присутствовать в зале суда, когда судья оглашал приговор, пишет NL Times.

38-летнему Танышу было предъявлено обвинение в совершении убийств террористического характера и в террористических угрозах.

18 марта 2019 года Таныш открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения. Нападавшего задержали после семи часов поисков. В конце марта один из получивших ранение - 74-летний мужчина - умер больнице.

Таныш признал вину, отметив, что действовал в одиночку. В декабре суд выделил Танышу адвоката после того, как психологическая экспертиза показала у него низкую умственную работоспособность и сниженную ответственность, отмечают нидерландские СМИ.

Обвиняемый ранее заявлял, что не признает нидерландские суды и отказывался от правовой защиты.

Турецкая газета "Хюрриет" сообщала, что Таныш ранее участвовал в боевых действиях в ходе конфликта в Чечне. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).