Штрафы за нарушение карантина в итальянской Ломбардии подняли до 5 тыс. евро

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Штрафы за нарушение карантинных мер в Ломбардии, провинции на севере Италии, подняли до 5 тыс. евро, сообщает газета Messaggero.

Соответствующее распоряжение, по данным издания, издал губернатор провинции Аттилио Фонтана. Глава региона распорядился закрыть государственные учреждения, стройки (кроме медицинских объектов, дорог и железнодорожных линий), а также гулять и заниматься спортом на открытом воздухе, в том числе в одиночестве.

В Ломбардии за минувшие сутки из-за коронавируса скончались 546 человек.