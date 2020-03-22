ЦИК Киргизии приостановил выборы местных депутатов до снятия режима ЧС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Местные выборы депутатов в Киргизии приостановлены до снятия режима чрезвычайной ситуации, сообщает в воскресенье ЦИК республики.

"В интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан ЦИК Киргизии внес на обсуждение членов Совета безопасности вопрос о приостановлении мероприятий выборов в местные советы до нормализации эпидемиологической ситуации и снятия режима ЧС. После обсуждения Совбезом принято соответствующее решение", - говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

По информации ЦИК, выборный процесс затрагивает 342 тыс. 245 избирателей и свыше 4 тыс. кандидатов в городские и сельские советы.

"По графику выборов следующие этапы - агитационный период и день голосования, - являются самыми активными фазами выборов и предполагают активное взаимодействие избирателей и кандидатов. Продолжение выборов в условиях регистрации в Киргизии случаев коронавирусной инфекции несет большие риски для здоровья и благополучия граждан. Сложившаяся ситуация также затрудняет проведение выборов в полноценном формате с точки зрения полноты реализации прав кандидатов и избирателей, агитации, рисков явки избирателей, работы членов избирательных комиссий", - добавили в ЦИК.

Согласно утвержденному плану ЦИКа Киргизии, выборы в 30 сельских и городских советов должны были состояться 12 апреля. Выборы депутатов парламента республики запланированы на 4 октября.

В субботу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в соответствии с предложением Совета безопасности страны с 22 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике.

По данным Минздрава, в республике зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19.