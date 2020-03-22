Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

ЦИК Киргизии приостановил выборы местных депутатов до снятия режима ЧС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Местные выборы депутатов в Киргизии приостановлены до снятия режима чрезвычайной ситуации, сообщает в воскресенье ЦИК республики.

"В интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан ЦИК Киргизии внес на обсуждение членов Совета безопасности вопрос о приостановлении мероприятий выборов в местные советы до нормализации эпидемиологической ситуации и снятия режима ЧС. После обсуждения Совбезом принято соответствующее решение", - говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

По информации ЦИК, выборный процесс затрагивает 342 тыс. 245 избирателей и свыше 4 тыс. кандидатов в городские и сельские советы.

"По графику выборов следующие этапы - агитационный период и день голосования, - являются самыми активными фазами выборов и предполагают активное взаимодействие избирателей и кандидатов. Продолжение выборов в условиях регистрации в Киргизии случаев коронавирусной инфекции несет большие риски для здоровья и благополучия граждан. Сложившаяся ситуация также затрудняет проведение выборов в полноценном формате с точки зрения полноты реализации прав кандидатов и избирателей, агитации, рисков явки избирателей, работы членов избирательных комиссий", - добавили в ЦИК.

Согласно утвержденному плану ЦИКа Киргизии, выборы в 30 сельских и городских советов должны были состояться 12 апреля. Выборы депутатов парламента республики запланированы на 4 октября.

В субботу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в соответствии с предложением Совета безопасности страны с 22 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике.

По данным Минздрава, в республике зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Киргизия

Новости

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Коронавирус выявили более чем у 20000 американцев

Россия направит в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом

Росавиация рассказала о запланированной эвакуации россиян из восьми стран

Захарова заявила, что застрявших в Марокко из-за COVID-19 россиян вывезут

Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии выросло до 76 человек

Более 34 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в мире за сутки

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

В Алма-Ате из-за коронавируса закрыли парки

В Алма-Ате из-за коронавируса закрыли парки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');