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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Иностранный дипломат оказался в числе зараженных коронавирусом в Нур-Султане

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иностранный дипломат, прибывший из Лондона, оказался в числе зараженных коронавирусом в Нур-Султане, сообщил официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип.

"По двум новым случаям в Нур-Султане. Один иностранец, дипломат 1976 года рождения, который работает в Нур-Султане. Он прилетел к нам из Лондона сегодня ночью", - сказал Ахметшарип журналистам.

"Второй - гражданин Казхстана 1970 года рождения. Оба находятся в стационаре, состояние здоровье удовлетворительное", - уточнил он.

В воскресенье утром было зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19 в Нур-Султане. Всего по республике на данный момент зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 31 случай в Нур-Султане, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2, в Алматинской области - 1.

В республике с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан коронавируса Covid-19, объявленного ВОЗ пандемией.

Казахстан Великобритания

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