Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

"Белавиа" приостановила полеты из Минска в Петербург и Калининград

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" приостановила выполнение полетов в Санкт-Петербург и Калининград, сообщила компания в фейсбуке.

"В связи с решением Росавиации о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок на территории РФ авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - с 23 марта по 10 апреля 2020 г.; Калининград - с 23 марта по 10 апреля 2020 г.", – говорится в сообщении.

Возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря текущего года.

Белавиа Санкт-Петербург Калининград

Новости

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 тысяч

Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом

Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом

Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Макрон предупредил французов о грядущих проблемах в экономике из-за COVID-19

"Победа" до мая приостановит свои авиарейсы в Турцию

Первый самолет с военными медиками вылетел из РФ в Италию для помощи в борьбе с COVID-19

Россия направит в Италию более 100 военных медиков с оборудованием

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

За сутки в мире выявили более 25,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');