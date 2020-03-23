"Белавиа" приостановила полеты из Минска в Петербург и Калининград

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" приостановила выполнение полетов в Санкт-Петербург и Калининград, сообщила компания в фейсбуке.

"В связи с решением Росавиации о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок на территории РФ авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - с 23 марта по 10 апреля 2020 г.; Калининград - с 23 марта по 10 апреля 2020 г.", – говорится в сообщении.

Возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря текущего года.