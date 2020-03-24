Изъятые у спекулянтов 3 млн масок и 16 тонн спирта отдали медикам Алма-Аты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Три миллиона медицинских масок, изъятые в казахстанской Алма-Ате в ходе рейда против спекулянтов, так как их продавали по завышенным ценам и без документов на ведение бизнеса, были изъяты и переданы врачам города и в другие нуждающиеся в них ведомства, сообщила пресс-служба акимата города.

Все изъятые маски направили в управление общественного здоровья Алма-Аты. Более 2 млн из них получат медики, которые работают в провизорных стационарах и изоляторах, а также наблюдают за находящимися на домашнем карантине.

Остальные средства индивидуальной защиты переданы эпидемиологам, сотрудникам департаментов контроля качества и безопасности товаров и услуг, внутренних дел, ЧС и Нацгвардии.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе рейдов было также изъято 16 тонн спирта, которые направлены в медицинские организации для использования при стерилизации.

Люди, организовавшие эту спекулятивную торговлю масками, были задержаны.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения пандемии COVID-19. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.