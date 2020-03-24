Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Изъятые у спекулянтов 3 млн масок и 16 тонн спирта отдали медикам Алма-Аты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Три миллиона медицинских масок, изъятые в казахстанской Алма-Ате в ходе рейда против спекулянтов, так как их продавали по завышенным ценам и без документов на ведение бизнеса, были изъяты и переданы врачам города и в другие нуждающиеся в них ведомства, сообщила пресс-служба акимата города.

Все изъятые маски направили в управление общественного здоровья Алма-Аты. Более 2 млн из них получат медики, которые работают в провизорных стационарах и изоляторах, а также наблюдают за находящимися на домашнем карантине.

Остальные средства индивидуальной защиты переданы эпидемиологам, сотрудникам департаментов контроля качества и безопасности товаров и услуг, внутренних дел, ЧС и Нацгвардии.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе рейдов было также изъято 16 тонн спирта, которые направлены в медицинские организации для использования при стерилизации.

Люди, организовавшие эту спекулятивную торговлю масками, были задержаны.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения пандемии COVID-19. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.

Казахстан Алма-Ата

Новости

Brent подорожала до $27,97 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Помпео объявил о сокращении американской помощи Афганистану

Пандемия коронавируса

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Свыше 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса

Пандемия коронавируса

В Ломбардии впервые снизилось число находящихся в больницах с COVID-19

Зеленский отсрочил на месяц весенний призыв в армию

Зеленский отсрочил на месяц весенний призыв в армию

Азербайджан ввел карантинный режим с 24 марта

В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');