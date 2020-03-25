В посольство РФ в США не поступали данные об инфицированных россиянах в стране

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне не располагает данными о зараженных коронавирусом россиянах, проживающих или находящихся на территории США.

"На сегодняшний день о случаях с подтвержденным диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов журналистам.

Антонов отметил, что в Соединенных Штатах "ситуация пока осложняется с каждым днем".

Он напомнил, что для связи с россиянами в посольстве действует "горячая линия", российские дипломаты также отвечают на возникающие запросы в социальных сетях.

"Защита интересов наших граждан остается приоритетной задачей российских загранучреждений в США даже в условиях пандемии коронавируса", - подчеркнул Антонов.

Посол "настоятельно рекомендовал постоянно проживающим в США российским гражданам следовать всем предписаниям местных властей и в случае заболевания коронавирусной инфекцией информировать диппредставительство о своем месте нахождения, состоянии здоровья и возникающих просьбах об оказании помощи".

Он также напомнил находящимся на территории США россиянам, что с 29 марта остается один прямой рейс в день в Россию из Нью-Йорка компанией "Аэрофлот".

"Все возвращающиеся должны ответственно и с пониманием подойти к введенному властями двухнедельному карантину на дому", - подчеркнул он.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент зафиксировано 53 тыс. 660 случаев заражения вирусом и 703 летальных исхода.