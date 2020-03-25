Жертвами нападения на сикхский храм в Кабуле стали 11 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кабуле, в районе Шорбазар террористы напали на сикхский храм, погибли не менее 11 человек, бой с тремя напавшими продолжается, сообщило афганское агентство Tolonews.

Нападение началось около 7:45 по местному времени (6:15 по Москве), сообщил представитель МВД страны Тарик Ариан. В этот момент внутри было до 150 верующих. По предварительным данным, один из напавших подорвла себя. Затем корреспондент агентства сообщил с места событий, что слышал со стороны храма еще два взрыва.

Напавшие удерживают сикхов в заложниках. Сообщалось, что из храма вывели около десятка детей.

Одного из подозреваемых террористов застрелили, сообщил источник Tolonews в силах безопасности Афганистана.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.