Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он написал в фейсбуке, что задержание произошло "только что". По словам Геращенко, сейчас экс-министра везут в суд для избрания меры пресечения.

Кожара занимал пост главы МИД Украины в 2012-2014 годах при президенте Викторе Януковиче.

Геращенко отметил, что труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома.

"Кожара и его жена... до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - написал Геращенко.

Как сообщалось, 21 февраля жительница села Чайки сообщила в полицию, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из Киева. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия был изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции - самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в фейсбуке, что его гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Он также руководил телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство, дело было переквалифицировано.

По предварительным данным, в доме находились трое: супружеская пара и их гость, все они употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия следователи назначили судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую экспертизы.