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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения
Брентон Таррант (архив)
Фото: Reuters

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Австралии Брентон Таррант в зале суда над ним признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях, сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

"Признание вины по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в участии в террористическом акте было получено по аудиовизуальной связи из тюрьмы Окленда", – говорится в заявлении комиссара.

Он отметил, что это было достаточно странным изменением позиции Тарранта.

Таррант 15 марта прошлого года открыл огонь по прихожанам двух мечетей новозеландского города Крайсчерча, в результате погиб 51 человек, около 50 получили ранения.

Новая Зеландия Австралия Брентон Таррант

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