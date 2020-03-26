Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Брентон Таррант (архив) Фото: Reuters

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Австралии Брентон Таррант в зале суда над ним признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях, сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

"Признание вины по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в участии в террористическом акте было получено по аудиовизуальной связи из тюрьмы Окленда", – говорится в заявлении комиссара.

Он отметил, что это было достаточно странным изменением позиции Тарранта.

Таррант 15 марта прошлого года открыл огонь по прихожанам двух мечетей новозеландского города Крайсчерча, в результате погиб 51 человек, около 50 получили ранения.