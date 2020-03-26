Тегеран опроверг утверждения о гибели в Иране бывшего агента ФБР

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тегеран отверг утверждения о гибели в Иране бывшего агента ФБР Роберта Левинсона.

"Он (Левинсон - ИФ) уехал из Ирана в неизвестном направлении, и тогдашний госсекретарь США признал это", - заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По словам Мусави, которого цитируют иранские СМИ, Тегеран "сделал все от него зависящее за последние годы", чтобы выяснить судьбу Левинсона после того, как экс-агент ФБР покинул Иран, "но не нашел никаких доказательств, указывающих на то, что он жив".

Семья Левинсона, исчезнувшего более десяти лет назад, объявила в среду, 25 марта, что они считают его мертвым, сообщил CNN. "Мы недавно получили информацию от американских официальных лиц, которая привела и их, и нас к выводу, что наш замечательный муж и отец умер, находясь под стражей в Иране. Мы не знаем, когда и как он умер, только то, что это было до пандемии COVID-19", - процитировал телеканал заявление родных экс-агента ФБР.

По их словам, они не получили тело для надлежащего захоронения и даже не знают, случится ли это когда-либо. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что не признает смерть Левинсона. "Это выглядит не очень хорошо, но я не соглашусь с тем, что он мертв", - сказал президент во время брифинга в Белом доме.

Отставной агент ФБР Роберт Левинсон был захвачен в Иране в 2007 году во время миссии ЦРУ. Ранее в марте госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить Левинсона.

Представитель МИД Ирана выразил соболезнование семье отставного агента ФБР. При этом он подчеркнул, что "если США уверены в смерти Левинсона, они могут объявить об этом неполитизированно и не пытаясь играть на чувствах его семьи".

Помощь Дерипаски

В июле 2019 года российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что потратил более $20 млн собственных средств в период с 2009 по 2011 год на частную спасательную операцию по освобождению Левинсона. По словам Дерипаски, об этом его попросил бывший замглавы ФБР Эндрю Маккейб.

Дерипаска согласился, но освободить Левинсона так и не удалось из-за трудностей с госдепартаментом США, главой которого в то время была Хилари Клинтон, пояснил предприниматель. "Я слышал, что какая-то русская "рука", или как там вы называете людей, которые являются экспертами по русским в госдепартаменте, (сказала - ИФ): "Мы просто не хотим быть чем-то обязаны этому парню", - заявил Дерипаска.