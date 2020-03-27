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Видеоконференция ТКГ по Донбассу завершилась без подписания документов

МИД самопровозглашенной ДНР возложил на Киев ответственность за отсутствие договоренностей по итогам заседания

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ - Украина, РФ, ОБСЕ) 26 марта в формате видеоконференции обсудила прекращение огня в Донбассе и обмен пленными, никакие документы не подписывались, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Ключевые вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе, взаимного освобождения удерживаемых лиц, новых участках разведения сил и средств. Корме того, Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня и призвал участников ТКГ поддержать эту инициативу.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что во время заседания ТКГ 26 марта никаких документов подписано не было.

В свою очередь МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что Киев отказался подписывать проект заявления по итогам заседания контактной группы. Согласно сообщению, "украинская сторона недобросовестно отнеслась к выполнению протокольных поручений по итогам прошлого заседания, не проработав даже основных вопросов повестки", а также "пыталась вычеркнуть из него несколько пунктов, которые касаются согласования дополнительных мер по усилению перемирия".

О каких поручениях и мерах идет речь, не уточняется.

Заседание проходило в формате видеоконференции из-за эпидемии коронавируса. Очередная встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 8 апреля.

Украина Россия Донбасс ДНР ТКГ Трехсторонняя контактная группа

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