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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Число заболевших коронавирусом в США приближается к 100 тыс. человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Общее число пациентов, у которых обнаружили коронавирус в США, достигло 97 028 человек, сообщает в пятницу университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости.

Несколькими часами ранее сообщалось о 92 932 заболевших в США.

Умерло от коронавируса на территории страны 1 475 человек, выздоровели 816 человек.

По данным сайта Worldometers, также собирающего данные о коронавирусе, за сутки число заболевших в США возросло на 12 645 человек, теперь там 98 080 заразившихся. Сайт сообщает о 1 513 умерших в США и 2 453 заболевших.

США занимают первое место по числу заболевших коронавирусом в мире. За ними следует Италия с 86 498 случаями и Китай с 81 897 случаями.

США

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