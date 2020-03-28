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США активизируют действия против пропаганды РФ о коронавирусе в Америке

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Ли Гэбриэл обвинила Россию в активизации дезинформационной кампании против Соединённых Штатов Америки, используя пандемию коронавируса COVID-19.

"Месяц назад Центр предупредил мировую общественность о том, что Кремль (...) начал кампанию дезинформации вокруг COVID-19", - сказала она на брифинге, который госдепартамент провел в формате видеоконференции.

По словам Гэбриэл, "вся российская экосистема официальных государственных СМИ, проксиновостных сайтов и социальных сетей продвигала многочисленные дезинформационные материалы", при этом " используя хаос и неопределенность, которые порождают страхи вокруг проблем здравоохранения и пандемии".

"Кремль продолжает свои безрассудные попытки распространения дезинформации, которая ставит под угрозу глобальное здоровье, подрывает усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за публикацию точной информации о вирусе, таких, как Всемирная организация здравоохранения", - заявила чиновница.

Она отметила, что аналогичные действия предпринимают Китай и Иран, и сообщила, что для противодействия дезинформации в Центре созданы три спецподразделения, которые работают отдельно на российском, китайском и иранском направлениях.

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