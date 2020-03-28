Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Все 54 новых случая коронавируса в Китае были импортированы из-за границы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего насчитывается 649 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3295 человек, зарегистрировано 81394 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3177, заболели 67801.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 3,128 тыс. человек, состояние 921 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 819 случаев заболевания: в Гонконге - 518 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 34, на Тайване - 267 (два случая смерти).

Хроника коронавируса. Март.

Китай

Новости

Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 600 тыс.

Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 600 тыс.

92 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали на Украине

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

У солиста Rammstein не подтвердился диагноз коронавирус

Папа Римский помолился о завершении эпидемии и дал всем полную индульгенцию

Папа Римский помолился о завершении эпидемии и дал всем полную индульгенцию

Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели

Власти Франции продлили карантин в стране еще на две недели

Число погибших от коронавируса в мире превысило 25 тысяч человек

Brent подешевела до $24,6 за баррель

Brent подешевела до $24,6 за баррель

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

У премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус

У премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');