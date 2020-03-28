Все 54 новых случая коронавируса в Китае были импортированы из-за границы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего насчитывается 649 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3295 человек, зарегистрировано 81394 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3177, заболели 67801.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 3,128 тыс. человек, состояние 921 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 819 случаев заболевания: в Гонконге - 518 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 34, на Тайване - 267 (два случая смерти).