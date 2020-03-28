Британская компания - спутниковый оператор объявила о банкротстве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Британская компания OneWeb, являющаяся спутниковым оператором, поддерживаемым SoftBank Group Corp, подала заявление о добровольном банкротстве и намерена продолжить продажу своего бизнеса.

Об этом сама компания сообщила в распространенном пресс-релизе.

Ходатайство о банкротстве было подано в суд Южного округа штата Нью-Йорк в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве, часть сотрудников подлежит увольнению, отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что усилия компании прилечь дополнительное финансирование на реализацию программ запуска спутников в соответствии с имевшимися планами не увенчались успехом.

Ранее OneWeb осуществила запуск шести спутников связи с космодрома Куру, планировалось запустить в текущем году 600 спутников.