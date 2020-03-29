Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 356

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер субботы количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на Украине возросло до 356, зафиксировано 9 летальных случаев, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

"По итогам исследования вирусологичной референс-лаборатории Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 356 случаев COVID-19. В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении центра в фейсбуке.

Всего украинскими медиками зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19, добавили в ЦОЗ.