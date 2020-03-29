Мадуро сообщил о помощи из России в борьбе с коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что ожидает прибытия в ближайшие дни российского военного самолёта с грузом оборудования для борьбы против коронавируса.

"В ближайшие дни из России прибудет военный самолёт со всем оборудованием, необходимым для противостояния COVID-19", - приводит его слова венесуэльское телевидение.

Венесуэльские власти ввели меры по сдерживанию распространения коронавируса. Западные СМИ отмечают, что в Венесуэле борьба против COVID-19 может оказаться непростой, так как система здравоохранения далека от совершенства, а экономика - в плачевном состоянии.