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Мадуро сообщил о помощи из России в борьбе с коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что ожидает прибытия в ближайшие дни российского военного самолёта с грузом оборудования для борьбы против коронавируса.

"В ближайшие дни из России прибудет военный самолёт со всем оборудованием, необходимым для противостояния COVID-19", - приводит его слова венесуэльское телевидение.

Венесуэльские власти ввели меры по сдерживанию распространения коронавируса. Западные СМИ отмечают, что в Венесуэле борьба против COVID-19 может оказаться непростой, так как система здравоохранения далека от совершенства, а экономика - в плачевном состоянии.

Венесуэла Николас Мадуро коронавирус COVID-19

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