В Канаде за неделю число зараженных COVID-19 выросло почти вчетверо

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории Канады достигло 5425 человек, 60 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом среди жителей Канады зафиксирован за минувшую неделю. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19, 20 человек на тот момент скончались.

В провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано около 2,5 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - почти тысяча. В расположенной на западе Канады провинции Британская Колумбия - около 900.

Единственной административной единицей Канады, где пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, является северная и наименее населенная территория Нунавут.