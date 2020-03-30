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КНДР заявила об испытании сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея в воскресенье провела успешную испытательную стрельбу из сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает государственное северокорейское информагентство ЦТАК.

Как отмечается, целью испытания было еще раз проверить тактико-технические характеристики пусковой установки, которая будет поставлена в подразделения корейской народной армии.

На этот раз запуском руководили член Политбюро и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ри Пхен Чхоль, а также старшие должностные лица отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии.

Накануне южнокорейское военное командование сообщило, что Пхеньян провел в ночь на воскресенье пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Ракеты пролетели 230 км на максимальной высоте 30 км.

КНДР в начале марта возобновила регулярные испытательные пуски ракет малой дальности в восточном направлении. В ряде случаев это были баллистические ракеты, испытание которых в Северной Корее запрещено Совбезом ООН.

В прошлом году Пхеньян провел такие испытания 13 раз.

КНДР

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