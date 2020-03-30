Британскую контрразведку MI5 возглавит сотрудник, занимавшийся "делом Скрипаля"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании сменится глава контрразведывательной службы MI5. Им станет Кен Маккаллум, бывший до этого замдиректора службы. Об этом сообщается в заявлении правительства, распространенном в понедельник.

"Кен Маккаллум сменит сэра Эндрю Паркера на посту главы MI5", - говорится в заявлении министра внутренних дел Прити Пател.

Маккаллум проработал в британских спецслужбах почти 25 лет. Он, среди прочего, отвечал за антитеррористические меры при подготовке и во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, занимался в том числе "делом Скрипаля".

В своем заявлении Пател поблагодарила уходящего на пенсию Паркера за управление MI5 "в нелегкий период, когда угроза Великобритании стала расти стремительно".

"Он служил своей стране преданно и самоотверженно, и я благодарю его за эти усилия", - отмечается в документе.