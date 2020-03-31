Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:19Заразились
на 30.03В России 1 836+302В мире 720 117+59 411

Первый военнослужащий с COVID-19 скончался в США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащий Национальной гвардии США, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в минувшие выходные.

Капитан Дуглас Линн Хикок, помощник врача родом из Джексона (штат Нью-Джерси), скончался в субботу в Пенсильвании после того, как был госпитализирован 21 марта, сообщил начальник Бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгьел.

"Я глубоко опечален смертью армейского капитана Дугласа Линна Хикока, помощника врача и национального гвардейца штата Нью-Джерси, связанной с COVID-19. Все мы в Национальной гвардии благодарны за его службу нашему народу как гражданину и как солдату", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Свои соболезнования также выразил министр обороны США.

"Это тяжелая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всему сообществу Национальной гвардии", - говорится в заявлении министра обороны Марка Эспера.

"Известие об этой потере укрепляет нашу решимость работать еще более тесно с нашими межведомственными партнерами, чтобы остановить распространение COVID-19", - добавил глава Минобороны США.

США

Новости

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс.

Трамп оценил вклад России в борьбу с коронавирусом в США

В США готовы широко применять "пятиминутные" тесты на наличие COVID-19

В США готовы широко применять "пятиминутные" тесты на наличие COVID-19

Трамп оценил число спасенных от COVID-19 жизней в 1 млн

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в ЛНР

Путин и Трамп по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');