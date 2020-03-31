Первый военнослужащий с COVID-19 скончался в США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащий Национальной гвардии США, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в минувшие выходные.

Капитан Дуглас Линн Хикок, помощник врача родом из Джексона (штат Нью-Джерси), скончался в субботу в Пенсильвании после того, как был госпитализирован 21 марта, сообщил начальник Бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгьел.

"Я глубоко опечален смертью армейского капитана Дугласа Линна Хикока, помощника врача и национального гвардейца штата Нью-Джерси, связанной с COVID-19. Все мы в Национальной гвардии благодарны за его службу нашему народу как гражданину и как солдату", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Свои соболезнования также выразил министр обороны США.

"Это тяжелая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всему сообществу Национальной гвардии", - говорится в заявлении министра обороны Марка Эспера.

"Известие об этой потере укрепляет нашу решимость работать еще более тесно с нашими межведомственными партнерами, чтобы остановить распространение COVID-19", - добавил глава Минобороны США.