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Мексика ввела из-за коронавируса режим ЧС

Число случаев превысило 1 тыс.

Мексика ввела из-за коронавируса режим ЧС
Фото: Reuters

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Мексики приняло решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции после того, как число подтвержденных случаев заболевания превысило 1 тыс.

По данным медицинских властей, всего в Мексике зафиксировано 1 094 случая заражения при 28 смертельных.

В соответствии с указом о введении режима ЧС, в стране до 30 апреля будет продлена приостановка проведения всех несущественных мероприятий, людям запрещается собираться вместе в количестве более 50 человек.

Жителям старше 60 лет рекомендовано соблюдать домашний режим.

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