Число заболевших коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В мире зарегистрировано 800 049 случаев коронавируса COVID-19, сообщает во вторник университет Джонса Хопкинса, собирающий статистику по коронавирусу.

Больше всего выявленных случаев коронавируса в США - 164 610, за ними следует Италия с 101 739 случаями. В Испании более 94 тыс. случаев, в Китае - более 82 тыс., в Германии - 67 тыс.

Отметку в 700 тыс. общее число заболевших в мире превысило 30 марта, в 600 тыс. - 28 марта, в 500 тыс. - 26 марта.

Умерли 38 714 человек, заболевших коронавирусом. Больше всего смертей в Италии, за ней следует Испания, китайская провинция Хубэй, Франция и Иран.

Выздоровели 170 325 человек. Большая часть выздоровевших приходится на Китай.