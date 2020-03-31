Бакинское метро остановят до 20 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бакинский метрополитен из-за угрозы распространения коронавируса приостановит свою работу до 20 апреля 2020 года, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.

Там отметили, что в закрытом пространстве метрополитена создаются благоприятные условия для распространения вируса. Движение поездов будет остановлено в 22.00 31 марта.

Решение о закрытии метро принято по причине высокой плотности пассажиропотока в бакинской подземке и несоблюдения пассажирами требований карантинного режима.

"Пассажироперевозки в Баку будут осуществляться автобусами, действующими на регулярных и экспресс маршрутных линиях. Для предотвращения возникновения плотности пассажиров, на экспресс линии запущены дополнительные автобусы", - отмечает штаб.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25 действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.