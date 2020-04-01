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Украина провела очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М"

Она поразила цель на расстоянии 120 км

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провело 30-31 марта очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке в среду, при этом опубликовав видео испытательного запуска ракеты.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы!", - добавил секретарь СНБО.

Украина Вильха-М

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