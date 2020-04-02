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Власти Флориды разрешили лайнеру с заболевшими COVID-19 остановиться в порту

Многие страны отказали лайнеру в помощи из-за опасений из-за распространения COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Круизный лайнер "Заандам" получил разрешение ошвартоваться в порту Эверглейдс в штате Флорида, несмотря на наличие у пассажиров коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила в четверг газета Sun Sentinel.

По данным газеты, об этом решении пассажирам сообщил капитан судна.

Отмечается, что после прибытия в порт многим пассажирам будет позволено сразу же покинуть лайнер. При этом вывезти их смогут на частных автомобилях, автобусах и чартерных рейсах.

Как сообщает Sun Sentinel, на борту находятся более 200 человек, которые заразились коронавирусом COVID-19, четверо инфицированных скончались.

Тела умерших находятся в морге на борту судна.

Ожидается, что около 45 пассажиров, у которых проявляются слабые симптомы болезни, останутся на борту. Примерно десяти заразившимся требуется срочная помощь.

Решение о принятии судна в порт принималось более недели из-за опасений, что пассажиры лайнера распространят COVID-19.

Губернатор Флориды Рон Десантис выступал против выдачи разрешения судну на швартовку, так как в больницах Флориды и без того наблюдается приток тяжелобольных пациентов.

Первоначально в рамках южноамериканского круиза "Заандам" должен был ошвартоваться в Чили, однако 15 марта ему было отказано в остановке там.

Затем власти Панамы заявили, что не позволят судну пересечь Панамский канал с целью добраться до восточного побережья США.

Многие другие страны также отказали судну в помощи.

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