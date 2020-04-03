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General Electric отправит половину штата своей "дочки" в неоплачиваемый отпуск

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский промышленный конгломерат General Electric отправит половину сотрудников авиастроительного подразделения (GE Aviation), которые работают в США, в неоплачиваемый отпуск на четыре недели.

Компания обуславливает это сохраняющимся давлением на авиационную промышленность из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Десять дней назад GE сообщила о том, что сократит примерно 10% сотрудников GE Aviation в США, то есть порядка 2,5 тыс. человек. Тогда же было объявлено о том, что временная нехватка работы затронет примерно 50% персонала на 90 дней.

"Мы ценим самоотверженность всех наших сотрудников в это трудное время, и мы сожалеем о необходимости предпринять эти действия", - говорилось в сообщении GE, опубликованном в четверг, 2 апреля.

Точное число сотрудников, которые будут затронуты этими действиями, не разглашается. В GE Aviation работает порядка 52 тыс. человек по всему миру.

На конец 2019 года объем свободных денежных средств General Electric составлял около $36 млрд. Также компания может привлечь до $35 млрд в рамках открытых кредитных линий. Кроме того, на прошлой неделе GE закрыла сделку по продаже своего биофармацевтического подразделения компании Danaher, получив более чем $20 млрд.

Хроника 27 января – 03 апреля 2020 годаЭкономический кризис
General Electric GE Aviation США

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