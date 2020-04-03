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Москва пообещала ответить на снос в Праге памятника маршалу Коневу

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия не оставит без ответа демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге, в МИД Чехии направлена нота протеста, сообщает российское посольство в республике.

Об этом говорится в сообщении, распространенном дипмиссией. В посольстве подчеркнули, что в связи с произошедшим МИД Чехии был выражен решительный протест.

Россия расценивает случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года, добавили в посольстве. В частности, Чехия нарушила обязательства, в соответствии с которыми она должна охранять памятники истории и культуры на своей территории, а также сохранять российские воинские памятники и ухаживать за ними.

"Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений", - отмечается в сообщении.

Снос памятника маршалу Коневу в Праге

Ранее сообщалось, что в округе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По данным агентства Associated Press (AP), памятник сняли с пьедестала при помощи подъемного крана. В дальнейшем его переместят в музей. Против демонтажа памятника Коневу выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник краской. После этого власти района Прага-6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник Коневу и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

Прага Чехия Иван Конев

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