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На Украине во двор частного дома залетела старая зенитная ракета

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Во Львовской области в четверг, 2 апреля, во двор частного дома упала признанная ранее пригодной к использованию, изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета, в связи с чем стрельбы такими боеприпасами приостанавливаются до завершения проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - цитирует в пятницу министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба министерства.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран.

Украина

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