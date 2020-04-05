Шестой пациент с коронавирусом умер в Казахстане

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане скончался еще один человек, зараженный COVID-19, сообщил оперативный штаб госкомиссии по обеспечению режима ЧП.

Пациент 1964 года рождения умер в городе Шымкенте.

Таким образом, число летальных случаев в Казахстане увеличилось до шести: в Нур-Султане, Шымкенте, Карагандинской и Туркестанской областях - по одному, в Акмолинской области - два

Первый случай заражения COVID-19 в Казахстане был выявлен 13 марта, с тех пор число инфицированных увеличилось до 551, из них 36 человек вылечились.