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У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.

Все инфицированные прибыли во Владивосток из Москвы рейсами авиакомпании "Аэрофлот" (SU1700, SU1702 и SU6281) 27, 29, 31 марта и 2 апреля, откуда проследовали до границы автомобилями.

Как сообщалось, китайские власти приняли решение временно прекратить грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань.

"6 апреля в 13:00 (08:00 мск) временно прекращаются автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань", - сообщается в социальных сетях Генконсульства России в Харбине в понедельник.

Отмечается, что решение принято властями Китая.

"Такое решение китайские власти аргументируют тем, что не могут обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего через них грузопассажирского потока", - говорится в сообщении.

Информации о том, что данный шаг китайских властей имеет отношение к прибывшим в Суйфэньхэ инфицированным гражданам КНР, нет.

Китай Москва

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