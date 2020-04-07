Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Грузовик Cargo Dragon отстыковался от МКС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX во вторник успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС). После схождения с орбиты он совершит приводнение в Тихом океане. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По командам из Центра управления полетами в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела грузовик от МКС на безопасное расстояние и в 09:06 по времени восточного побережья США (16:06 по Москве) выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

По данным американского космического агентства, мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы планируется в Тихом океане к юго-западу от Сан-Диего (штат Калифорния). Она доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,8 тонны.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС около месяца. Он был выведен на орбиту 6 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида, и через три дня состыковался с МКС.

Это был третий полет данного многоразового грузовика к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал на станции - в феврале 2017 года и декабре 2018 года. Cargo Dragon доставил на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

9 апреля с космодрома Байконур к МКС стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" с экипажем из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир. После длительной экспедиции они должны будут вернуться на Землю 17 апреля.

Cargo Dragon SpaceX МКС

Новости

Британские власти рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 Бориса Джонсона

Лукашенко озвучил общую статистику по смертности в Белоруссии на фоне пандемии

Власти Японии поддержат граждан выплатами по $2750, а экономику - $1 трлн

Власти Японии поддержат граждан выплатами по $2750, а экономику - $1 трлн

Лукашенко обвинил нефтяные державы в картельном сговоре

Лукашенко обвинил нефтяные державы в картельном сговоре

После четырех дней снижения в Испании вновь выросло число смертей от COVID-19

Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за COVID-19

Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за COVID-19

В Индии неизвестные выставили на продажу самую высокую статую в мире

В Индии неизвестные выставили на продажу самую высокую статую в мире

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Почти три тысячи человек умерли из-за коронавируса в Нью-Йорке

Пандемия коронавируса

За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса

За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');