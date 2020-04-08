Подросток из Эстонии оказался главой международной неонацистской группировки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Полиция безопасности Эстонии выявила в январе нынешнего года руководителя международной нацистской группировки Feuerkrieg Division FKD, которым оказался 13-летний школьник.

"В последние месяцы члены группировки были арестованы в нескольких странах, но в самой Эстонии привлечь ее руководителя оказалось невозможно, так как человеком, выступавшим в чатах под ником "Commander FKD", организовывавшим деятельность группировки и вербовавшим новых членов, оказался несовершеннолетним", - сообщил в среду еженедельник Eesti Ekspress.

Подросток проживает в маленьком эстонском городке. Ходит в школу, успеваемость - нормальная. "Им занимаются", - заявили компетентные органы.

Управление FKD происходило онлайн и поэтому "командиру" было легко скрывать свою личность. Из переписок следует, что лишь отдельные члены группировки были старше 20 лет. Большинству, скорее всего, было меньше, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Это были люди из США, Великобритании, Канады, Германии, Литвы, Польши, Хорватии, Нидерландов, Латвии, Эстонии и некоторых других стран.

Большая часть онлайн-общения была просто фантазиями, но был и обмен руководством по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия.

"Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае", - прокомментировал ситуацию глава бюро полиции безопасности Алар Ридамяэ (Alar Ridamae).

Он не исключает, что подобные проявления молодежного бунтарства является масштабной общественной проблемой, вызванной в немалой степени радикализацией интернета, и не всегда она находит осуждение в обществе.

"К сожалению, в нашей практике были случаи, когда родители сами покупали своим детям литературу радикального толка", - отмечает представитель полиции.

По его словам, "в Эстонии ни одна из форм насильственного радикализма не находит обширной общественной поддержки, однако нельзя исключать угрозу, которая может исходить от отдельных личностей".