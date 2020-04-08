Россия передала Венесуэле 20 тысяч тестов на коронавирус

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия в среду поставила Венесуэле 20 тыс. диагностических тестов на COVID-19 , сообщил "Интерфаксу" посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Груз с 20000 медицинскими диагностическими тестами на COVID-19 прибыл из России сегодня, 8 апреля, в Каракас", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он напомнил, что это в два раза больше, чем в прошлый раз.

"Передача венесуэльской стороне состоялась в столичном аэропорту в присутствии представителей руководства МИД и Минздрава Венесуэлы. Поставка осуществлена в рамках сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения, которое, разумеется, будет продолжено как в области борьбы с коронавирусом, так и по другим направлениям", - сказал российский посол.

Отвечая на вопрос агентства о том, какова ситуация с распространением коронавируса в Венесуэле по российской оценке, Мелик-Багдасаров сказал: "Санитарная обстановка в Венесуэле, на фоне шокирующей динамики распространения пандемии в отдельных странах, особенно здесь, в Западном полушарии, находится под контролем правительства Боливарианской Республики".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал прибытие в страну груза с гуманитарной помощью из РФ для борьбы против коронавируса.

"Хочу сообщить, что 8 апреля прибудет специальная гуманитарная помощь от Панамериканской организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и от России", - сказал он.